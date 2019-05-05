مصر.. سجن 56 شخصاً شاركوا في اعتصام الإخوان

أصدرت محكمة مصرية، الأحد، أحكاما بالسجن على 56 شخصا، بينها حكم بالسجن 25 عاما، لمشاركتهم في اعتصام نظمه الإخوان المسلمون احتجاجا على إطاحة الرئيس محمد مرسي عام 2013، بحسب مسؤول قصائي.

ونظم أنصار مرسي اعتصامين في جنوب وشرق القاهرة، عقب عزل مرسي في 3 تموز/يوليو 2013. وفي 14 آب/أغسطس من العام نفسه فرقت قوات الأمن بالقوة الاعتصامين.

ووفق المسؤول القضائي، صدر حكم بالسجن 25 عاما (مدى الحياة) على أحد المتهمين لمشاركته في الاعتصام الذي نظمته جماعة الإخوان المسلمين في ميدان النهضة بالجيزة، جنوب القاهرة.

وحُكم على 25 شخصا بالسجن 15 عاما، وعلى شخص واحد بالسجن 3 سنوات، وعلى اثنين بالحبس عاما واحدا، فيما تمت تبرئة 10 متهمين، بحسب المصدر نفسه. وصدرت جميع الأحكام في حضور المتهمين.