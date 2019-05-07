تأييد إعدام 13 إرهابيا والمؤبد لـ 17 بتنظيم "أجناد مصر"

قضت محكمة النقض في مصر بتأييد إعدام 13 شخصا والسجن المؤبد لـ 17 آخرين في قضية تنظيم أجناد مصر الإرهابي.

وقضت المحكمة، اليوم الثلاثاء، برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة "بتنظيم أجناد مصر"، على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، أن قضت في 7 ديسمبر عام 2017، بإعدام 13 متهما والسجن المؤبد لـ 17 آخرين، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 آخرين.

وتأسس التنظيم في العام 2013 عقب ثورة يونيو التي أطاحت بالإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، حيث نفذ عمليات في سيناء، وأعلن مسؤوليته عن عدة هجمات إرهابية على قوات الأمن في القاهرة والمحافظات.

وتبنى التنظيم استهداف تجمع لقوات الأمن قرب ميدان النهضة في أبريل من العام 2014، ما أدى لمقتل ضابط وإصابة خمسة ضباط آخرين، كما نفذ تفجيرا في ميدان لبنان بمحافظة الجيزة يوم 18 أبريل 2014 عن طريق عبوة ناسفة، ما أسفر عن مصرع ضابط، كما تبنى زرع وتفجير عبوات ناسفة في محيط قصر الاتحادية بالقاهرة، ما أسفر عن مقتل شرطيين.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية، ومواد مفرقعة، وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء.