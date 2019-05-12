قمة مصرية بحرينية في القاهرة لبحث تطورات المنطقة

زار الملك حمد بن عيسى، ملك البحرين، اليوم الأحد، القاهرة، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة المصرية فحص وعلاج أكثر من 29 ألف وافد ولاجئ على أراضيها مجاناً ضمن مبادرة "100 مليون صحة".وأعلنت... مصر تفحص 29 ألف وافد ضمن مبادرة "100 مليون صحة" مصر

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، إن السيسي استقبل بعد ظهر اليوم الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف راضي أن "زيارة عاهل مملكة البحرين تأتى في إطار اللقاءات الثنائية" التي تجمع السيسي مع الملك حمد بن عيسى، "بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة"، حسب راضي.

وذكر أن "اللقاءات تأتي لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن استعراض آخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظى باهتمام البلدين".