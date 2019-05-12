مصر تفحص 29 ألف وافد ضمن مبادرة "100 مليون صحة"

أعلنت وزارة الصحة المصرية فحص وعلاج أكثر من 29 ألف وافد ولاجئ على أراضيها مجاناً ضمن مبادرة "100 مليون صحة".

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، الانتهاء من فحص 29 ألفا و584 وافداً من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب "ضيوف مصر"، حسب تعبيرها، من "فيروس سي"، موضحةً أن المبادرة تم إطلاقها رسمياً في الأول من شهر مايو/أيار الحالي وتستمر حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

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وأوضحت أن أكثر الأجانب الذين شملهم المسح كانوا من السوريين، يليهم الفلسطينيون ثم السودانيون. وأكدت أنه يتم إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوي مع المصريين، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاماً دون حد أقصى للعمر، وذلك في 309 نقاط مسح موزعة على محافظات مصر المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية لتلقي العلاج بالمجان.

وذكرت الوزارة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة توجهت بالشكر لمصر لما تقدمه من خدمات صحية بالمجان إلى اللاجئين وملتمسي اللجوء، مشيدةً بما تقدمه السلطات المصرية من مبادرات صحية، منها تطعيمات ولقاحات شلل الأطفال وحملة القضاء على الطفيليات المعوية ومبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، إضافة إلى مبادرة "100 مليون صحة".