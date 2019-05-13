البرلمان العربي: استهداف السفن عمل إرهابي يهدد الملاحة

دان البرلمان العربي استهداف أربع سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك العاجل لتأمين وسلامة حركة الملاحة البحرية.

كما استنكر الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات استهداف أربع سفن تجارية من عدة جنسيات، بعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات بالقرب من إمارة الفجيرة.

وقال رئيس البرلمان العربي: "إن استهداف السفن التجارية يعد عملاً إرهابياً، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط التجارة والملاحة الدولية، ومحاسبة منفذي هذا العمل التخريبي الجبان".

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وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذا الهجوم الغادر باستهداف السفن التجارية، واستهداف طواقمها يمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، التي تنص على حرية حركة الملاحة في الممرات المائية الدولية، فضلاً عن تأثيره السلبي على حرية حركة التجارة الدولية.

وأكد وقوف البرلمان العربي التام مع دولة الإمارات في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.