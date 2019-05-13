مصر تدين تعرض 4 سفن لعمليات تخريب قرب سواحل الإمارات

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأحد، عن إدانتها بأشد العبارات تعرض 4 سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات.

ودانت القاهرة كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة كافة حدود البلاد البرية والبحرية.

وأكد البيان على تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الإمارات في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها، والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار الإمارات.

كما شدد على العلاقات الخاصة والمتينة التي تربط البلدين والعمل المشترك للتصدي لكافة التهديدات لأمنهما القومي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حفظ أمن واستقرار الإمارات.

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وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أكدت الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان، إن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.