تفاصيل مقتل قس رمياً بالرصاص داخل كنيسة مصرية

لقي كاهن كنيسة مصرية مصرعه بعد تلقيه 4 رصاصات من حارس أمن بالكنيسة في القاهرة.

وكشفت الكنيسة المصرية تفاصيل الحادث، وقالت في بيان لها إن القمص مقار سعد، كاهن كنيسة مار مرقس الرسول بالمنشية الجديدة بشبرا الخيمة تعرض لإطلاق نار من جانب أحد العاملين بالكنيسة، ما أدى لمصرعه على الفور وقامت الكنيسة بإبلاغ الجهات الأمينة والنيابة للتحقيق.

وذكرت أن الحادث جنائي، وأن الكاهن خدم الكنيسة على مدار 25 عاما بكل أمانة.

وكشف شهود عيان أن أحد كهنة كنيسة شبرا الخيمة شمال العاصمة المصرية القاهرة ويدعى مقار سعد، لقي مصرعه بعد إطلاق النار عليه من جانب حارس أمن في الكنيسة يدعى كمال بسبب خلافات شخصية، مضيفين أن الجاني قبطي الديانة ويعمل كحارس أمن خاص في الكنيسة وليس تابعا للشرطة.

وحاصرت قوات الأمن الكنيسة عقب الحادث، وفرضت طوقا أمنيا حول المناطق المحيطة بها، فيما سلم الجاني نفسه للشرطة معترفا بجريمته.

وتبين أن الحارس والكاهن كانا يجلسان معا داخل فناء الكنيسة قبل الحادث بساعة، وتبادلا الحديث، وبعدها انصرف الحارس ليعود مرة أخرى ومعه سلاحه الناري ويوجه للكاهن 4 طلقات مباشرة أصابته في رأسه وأردته قتيلا.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت الأجهزة الأمنية بكشف ملابسات الحادث ودوافعه.