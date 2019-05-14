مأساة.. مدمن يقتل أمه بالشارع طعناً في رمضان

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لجريمة مروعة وقعت في منطقة الهرم بالجيزة جنوب القاهرة، الاثنين.

ووثقت كاميرا مراقبة بالشارع تفاصيل الحادث، حيث تبين قيام شاب أربعيني بطعن أمه في شارع الفادي بمنطقة الهرم، وسط ذهول الأهالي والمارة، الذين تمكنوا من السيطرة عليه وضبطه بعد محاولته الهرب، وكادوا يفتكون به قبل أن تنقذه الشرطة من بين أيديهم بأعجوبة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ويدعى، محمد. ع. ح ، 44 سنة، كان يعمل بهيئة النقل العام، قبل أن يتم فصله لسوء سلوكه، فضلا عن تعاطيه المخدرات.

وتبين أن المتهم التقى والدته بالشارع وهو في طريقه لها، وطلب منها أموالا، لكنها رفضت ليفاجئها بإخراج سكين من بين ملابسه، ويوجه لها عدة طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة من جسدها، حتى سقطت غارقة في دمائها.

وتمكن الأهالي من السيطرة على المتهم بعد أن هددهم بالقتل طعنا بالسكين، ثم قيدوه بالحبال، وأجلسوه بجوار جثة والدته، وانهالوا عليه ضربا حتى وصلت الشرطة وأنقذته من موت محقق.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت دفن جثة الأم.