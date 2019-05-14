مصر: ننسق مع السعودية على أعلى مستوى لمواجهة التهديدات

أدانت مصر، الثلاثاء، استهداف محطتي بترول تابعتين لشركة أرامكو في السعودية.

وأعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إدانتها البالغة لاستهداف محطتي ضخ للبترول. وأكد البيان تضامُن مصر مع حكومة وشعب السعودية في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة، مشدداً على ما يجمع البلدين من روابط أخوية وعلاقات راسخة.

وأكد البيان أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى من أجل مواجهة التحديات المُشتركة والتصدي للإرهاب وكافة التهديدات المُستهدِفة أمنهما القومي والأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

هذا وأعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية، وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو الثلاثاء.

وأوضح قائلاً: "ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".

وأضاف: "باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات".