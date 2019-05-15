صور.. مصر تدخل" غينيس" بأعرض جسر معلق في العالم

دخلت مصر موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأعرض جسر معلق في العالم.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، محور "تحيا مصر" والكوبري الملجم المار أعلى نهر النيل، والذي دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم، بإجمالي عرض 67.36 بما يساوي 221 قدماً.

وأكد الرئيس المصري أن المحور سيساهم في التيسير على مستخدمي السيارات في المناطق المعروفة بازدحامها ما يعتبر أحد الحلول الجذرية لأزمات المرور في مصر والعاصمة القاهرة.

من جانبه كشف المهندس محسن صلاح رئيس الشركة المنفذة للمشروع أن المرحلة الثانية من المحور تمتد من الطريق الدائري غرباً مروراً بفرع النيل الغربي وجزيرة الوراق وفرع النيل الشرقي، وصولاً إلى منطقة شبرا شرقاً بإجمالي أطوال 17 كيلومتراً في اتجاهين وبعرض متغير من 48 إلى 67 متراً، موضحاً أنه تم إنشاء أرصفة زجاجية في مصر لأول مرة على جانبي الجسر، لتعطي لمسة جمالية إضافية، بجانب تخصيص ممشى زجاجي على جانبي الكوبري، يستطيع المارة من عليه رؤية النيل، ما يجعله مقصداً سياحياً جديداً.

وأضاف أنه تم تصميم وتنفيذ أنظمة حركة الجسر، لكي تتحمل أوزاناً تصل إلى 250 طناً، فضلاً عن تصنيع عبارتين بحمولة تصل إلى 600 طن لاستيعاب المعدات الثقيلة، مشيراً إلى أن الجسر يرتكز على 6 أبراج عملاقة، ومثبت بهذه الأبراج من أعلى 160 كابلاً، وتحتوي هذه الكابلات على أسلاك صلب بإجمالي أطوال 1400 كيلو، بالإضافة إلى مليون متر مكعب خرساني و290 ألف طن حديد.

وقال اللواء إيها الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إنه من المنتظر أن يكون هذا الكوبري أحد المزارات السياحية، حيث يشتمل على 6 أبراج خرسانية يبلغ ارتفاع البرج 92 متراً ولتنفيذ الكوبري تم استخدام نحو مليون متر مكعب من الخرسانة و290 ألف طن من الحديد وهو ما يعادل إنشاء 1000 عمارة سكنية.

وأوضح أنه شارك في إنشاء الكوبري أكثر من 4000 مهندس وعامل مصري، مع الاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الأعمال الفنية المحدودة لنقل الخبرة.

وعقب الافتتاح سلَّم طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بالشرق الأوسط والذي شارك في الحفل شهادة الموسوعة إلى المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المنفذة للمشروع باعتباره أعرض كوبري في العالم.