مقتل 47 إرهابياً و5 عسكريين بمواجهات في سيناء

أعلن الجيش المصري، الخميس، مقتل 47 إرهابياً و5 عسكريين بينهم ضابط خلال مواجهات بسيناء.

وأضاف في بيان أنه تم ضبط عدد من الأسلحة والذخيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء، وتدمير 385 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات على محاور تحركها، واكتشاف وتدمير نفقين وتدمير 29 مخبأ ووكرا تستخدمهم العناصر الإرهابية، مشيراً إلى أنه تم تدمير 97 عربة دفع رباعي، منها 4 في الاتجاه الشمالي الشرقي، و54 على الاتجاه الغربي، و39 بالاتجاه الجنوبي.

وأعلن الجيش القبض على 158 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، مؤكدا أن القوات البحرية تقوم حالياً بمهام في البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية، وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري، وتفعيل إجراءات الأمن البحري.