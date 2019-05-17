بينهم صحافيون وضباط وفتيات.. عفو عن مئات السجناء بمصر

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عفوا رئاسيا عن 560 محبوسا بقضايا جنائية وسياسية وعسكرية.

وأصدر السيسي، القرار رقم 232 لسنة 2019 بالعفو الرئاسي عن 560 محكوما عليهم، منهم ضباط شرطة، وعدد من المحكوم عليهم بالمؤبد في القضية المعروفة بأحداث مجلس الوزراء، والكاتب الصحافي عبدالحليم قنديل والمحكوم عليه في القضية المعروفة بإهانة القضاء.

وشمل العفو 15 فتاة، بينهن 8 فتيات محكوم عليهن ضمن القضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة باسم قضية فتيات دمياط.

وكانت محكمة جنايات دمياط قد قضت في 25 سبتمبر 2018، بالسجن 10 سنوات بحق 3 فتيات من المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين، و3 سنوات لـ9 أخريات، وعامين لـ4 رجال في القضية.

وشمل قرار العفو الرئاسي المحكوم عليهم بالمؤبد في قضية أحداث مجلس الوزراء، وكذلك المحكوم عليهم بالمشدد 10 سنوات في نفس القضية بينهم فتيات.

وشمل قرار العفو 9 ضباط شرطة كانوا قد قتلوا أسرة كاملة خلال ملاحقة عصابة خطيرة بالغربية، حيث تبادلوا إطلاق النار مع أفراد العصابة، وتصادف مرور سيارة تقل أسرة كاملة، أصيبت من جراء الرصاص وتوفي أفرادها، كما شمل العفو محبوسين في قضايا سياسية وجنائية من المنيا والدقهلية والإسماعيلية وقنا.

ونص قرار العفو على إنهاء العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها بالنسبة لجميع المتهمين ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.