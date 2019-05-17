جثة زكي مبارك إلى غزة خلال ساعات.. والأسرة ترفض

في تطور مفاجئ، كشف زكريا مبارك، شقيق القتيل الفلسطيني بتركيا زكي مبارك، أن الجثمان سيتم نقله إلى غزة لدفنه خلال ساعات.

وقال زكريا لـ"العربية.نت" إن مندوباً من السفارة الفلسطينية بالقاهرة اتصل به، وأبلغه أن السلطات المصرية ترفض بقاء الجثة حتى الآن في المستشفى بالقاهرة، وأنها تفضل نقله إلى قطاع غزة لدفنها، حيث من المقرر أن يتم ذلك خلال الساعات القليلة القادمة بحضور مندوب من السفارة الفلسطينية.

إلى ذلك، أضاف أن الأسرة ترفض نقل الجثمان قبل إعادة تشريحه، لكنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً، مؤكداً أن الجثة تعرضت للتحلل والتعفن، وهي مفرغة تماماً من الداخل ولا يوجد بها أي أعضاء داخلية حيث تم نزعها من جانب السلطات التركية.

إعادة تشريح الجثة

موضوع يهمك مازالت تداعيات قضية مقتل الفلسطيني، زكي مبارك، في تركيا ورواية السلطات التركية بانتحاره شنقاً تتوالى، حيث كشف تقرير الطب... جثة زكي مبارك تكشف قيام الأمن التركي بتعذيبه وقتله العرب و العالم

وتقدمت الأسرة بطلب رسمي للنائب العام المصري نبيل صادق لإعادة تشريح الجثمان، وبيان حجم الإصابات فيه، وآثار التعذيب، وتحديد سبب الوفاة الفعلي، خاصة أن تقرير الطب الشرعي التركي نسف وكذّب الرواية التركية، وأكد أن سبب الوفاة جروح وإصابات بالجسد وليس بسبب الشنق أو الانتحار.

وقال الدكتور زكريا إن الأسرة تحتاج لإثبات رسمي بحالة الجثة، وبيان حجم التعذيب بها، وتحديد السبب الرئيسي للوفاة حتى يمكن الاستناد إليه لملاحقة النظام التركي في المحاكم الدولية، وانتزاع حق شقيقه.

وأضاف أن الأسرة تعلم أن القانون لا يمنح مصر حق الاختصاص في إعادة تشريح الجثمان، لكون الواقعة حدثت على أرض غير مصرية، لكنها كانت تأمل في دعم مصر لقضية زكي مبارك، والحصول على تقرير بحالته وحالة جثمانه، حيث سيفيد كثيراً كمستند يمكن الاعتماد عليه في ملاحقة النظام التركي، وانتزاع حق شقيقه.

إلى ذلك، شدد على أن حالة الجثة وتقرير الطب الشرعي التركي كافيان لفضح تركيا ونظام الرئيس رجب طيب أردوغان، فالصور توضح مدى "الإجرام الذي ارتكب بحق شقيقه، ومدى التعذيب والبشاعة التي تعرض لهما"، وأديا لوفاته، وفق قوله، مشيراً إلى أن الصور ستكون أدلة إدانة واضحة لتأكيد قتل تركيا لشقيقه وانتزاع أعضائه والتمثيل بجثته.

كما ذكر أن جثة شقيقه بها آثار تعذيب وخياطة طبية في كافة أنحاء الجسد، وفي الساق والصدر والقدمين، ومنزوعة الأعضاء مثل القلب والكبد واللسان والبلعوم، مضيفاً أن الجمجمة تعرضت لكسر من جرّاء الضرب بالهراوات والعصي الحديدية، والوجه تعرض للصعق بالكهرباء، والساقان والقدمان بهما فتحات وآثار خياطة طبية بطولهما.