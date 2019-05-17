لم يستدل على عدم وجود لسان..عبارة أغضبت عائلة زكي مبارك

أفاد شريف غنيم، محامي أسرة زكي مبارك، الفلسطيني المقتول في تركيا، في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، أن زكريا، شقيق المتوفى، رفض قيام السفارة الفلسطينية بتسفير الجثمان إلى غزة.

وكانت السفارة الفلسطينية في القاهرة قد أوفدت لجنة طبية، ولكن رفضت في البداية كتابة تقرير نظراً لتردي حالة الجثمان، بحيث يصعب الكشف عليه، ثم قامت اللجنة الطبية لاحقاً بكتابة تقريرها الذي رفضته الأسرة.

واعترض غنيم، كمحام، على تقرير كتبه أطباء السفارة بسبب عبارة "لم يستدل على عدم وجود اللسان"، والتي قال إنها تهدم الغرض من التقرير.

وقال غنيم إنه تقدم بطلب رقم 7084 للنائب العام المصري، الخميس، لتوقيع الكشف على الجثمان لبيان سبب الوفاة، والذي ذكر أنه لم يُكتب في تقرير الطب الشرعي التركي.

وحاولت "العربية" التواصل مع السفارة الفلسطينية لكن لم يتسن ذلك.

وكان زكريا مبارك شقيق القتيل قال لـ"العربية.نت"، في وقت سابق، إن مندوباً من السفارة الفلسطينية بالقاهرة اتصل به، وأبلغه أن السلطات المصرية ترفض بقاء الجثة حتى الآن في المستشفى بالقاهرة، وأنها تفضل نقله إلى قطاع غزة لدفنها، حيث من المقرر أن يتم ذلك خلال الساعات القليلة القادمة، بحضور مندوب من السفارة الفلسطينية.

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وقال شقيق القتيل إن الأسرة ترفض نقل الجثمان قبل إعادة تشريحه، لكنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً، مضيفاً أن الجثة تعرضت للتحلل والتعفن، وهي مفرغة تماماً من الداخل ولا يوجد بها أي أعضاء داخلية حيث تم نزعها من جانب السلطات التركية.

وأضاف أن الأسرة تحتاج لإثبات رسمي بحالة الجثة، وبيان حجم التعذيب بها، وتحديد السبب الرئيسي للوفاة حتى يمكن الاستناد إليه لملاحقة النظام التركي في المحاكم الدولية، وانتزاع حق شقيقه.

وأضاف أن الأسرة تعلم أن القانون لا يمنح مصر حق الاختصاص في إعادة تشريح الجثمان، لكون الواقعة حدثت على أرض غير مصرية، لكنها كانت تأمل في دعم مصر لقضية زكي مبارك، والحصول على تقرير بحالته وحالة جثمانه، حيث سيفيد كثيراً كمستند يمكن الاعتماد عليه في ملاحقة النظام التركي، وانتزاع حق شقيقه.