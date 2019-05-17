محكمة مصرية تطلق سراح أم اعترفت بقتل ابنها!

بدوافع إنسانية قرر ت محكمة جنح مستأنف مركز الزقازيق بالشرقية شمال مصر، تأييد قرار محكمة جنح الزقازيق بإطلاق سراح أم قتلت ابنها طعنا بسكين لرفضه المذاكرة.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل الأم بكفالة مالية قدرها ٥ آلاف جنيه.

وكانت جريمة مروعة قد هزت محافظة الشرقية، في أبريل الماضي، حيث لقي فتى مراهقا يدعى عبدالله سعيد محمد عطية، ويبلغ من العمر 14 عاماً، مصرعه طعناً بالسكين في منزله الواقع في قرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، بلاغاً من "مستشفى الأحرار التعليمي" بمدينة الزقازيق، يفيد وصول الطالب بالصف الثالث الإعدادي، مصاباً بطعنة نافذة بالصدر، ووفاته فور وصوله مباشرة.

وبحسب التحقيقات، اعترفت أم الفتى، وتُدعى "جميلة م. ل"، بطعن ابنها الصغير بالسكين بسبب رفضه المذاكرة، وذكرت أنها لم تقصد قتله، وإنما قصدت تخويفه لرفضه المذاكرة.

وأضافت أنها أمسكت بالسكين مهددةً ابنها ، إلا أن "يدها خانتها" و"فوجئت" بالسكين تنغرس في صدره وترديه قتيلا.

وتبين أن الأم تعمل معلمة، وتوفى زوجها منذ ٧ سنوات، تاركا لها ٤ أطفال ولدان وبنتان، وتقوم برعايتهما، وشهد الجيران أمام المحكمة بسمعتها الطيبة، وحسن رعايتها لأطفالها.

وتقرر إخلاء سبيل الأم لدوافع إنسانية وحرصا على مستقبل الأطفال الثلاثة، الذين سيصبحون في غياب الأم بلا عائل لهم.