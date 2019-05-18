السيسي: ننسق مع السعودية لمواجهة التهديدات الإقليمية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية متينة، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

وشدد خلال استقباله، اليوم السبت، أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، على تضامن مصر مع السعودية حكومةً وشعباً في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجهٍ عام.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن السفير السعودي نقل إلى الرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سلم الرئيس الدعوة الموجهة من الملك للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة.

موضوع يهمك وافقت السعودية ودول خليجية على طلب أميركي بإعادة نشر قواتها بمياه الخليج لمواجهة إيران، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق... ردعاً لإيران.. دول خليجية تقر إعادة نشر قوات أميركية الخليج العربي

ونقل السفير السعودي تقدير السعودية العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال مؤخراً محطتي ضخ للبترول بمنطقة الرياض.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً تضامن مصر مع السعودية حكومةً وشعباً في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجهٍ عام.