الصور الأولية لحادث التفجير الذي استهدف حافلة سياحية بالجيزة

انتشرت الصور الأولية لحادث التفجير الذي استهدف حافلة سياحية في منطقة الهرم بالقاهرة.

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وكان الحادث وقع اليوم الأحد، واستهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير في الجيزة، مما أدى لإصابة 15شخصاً بينهم أجانب.

وأكدت مصادر أمنية وشهود عيان وقوع الانفجار قرب المتحف الكبير بمنطقة الرماية في الهرم جنوب مصر.

وأسفر عن وقوع 15 جريحاً، فيما سارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات القريبة من المنطقة.

وأكد الأمن المصري أن "جسماً غريباً" انفجر، مما أدى لتهشم زجاج حافلة كان يستقلها 25 شخصاً من جنوب إفريقيا، وسيارة خاصة يستقلها أربعة مصريين، مما أدى لإصابة البعض بخدوش وقد تم عمل الإسعافات الأولية لهم.

وقامت قوات الأمن بفرض طوق أمني حول منطقة الحادث، ويجري حالياً تمشيطها، فيما تقوم قوات المفرقعات بالبحث عن أي عبوات أخرى.

ويقع المتحف المصري الجديد، الذي تسعى القاهرة إلى افتتاحه بعد أيام، في محيط منطقة الأهرامات.

وفي ديسمبر 2018، وقع انفجار استهدف حافلة سياحية في منطقة الهرم، مما أدى إلى مقتل 3 سياح من فيتنام ومرشد مصري وإصابة 12 آخرين.