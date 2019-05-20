ليست مائدة رحمن بل فكرة ملهمة لسكان منطقة مصرية

في يوم 15 من شهر رمضان المبارك يتجمع أهالي منطقة في مصر ويتناولون طعام الإفطار سويا في الشارع.

عشرات الأسر بأطفالها ونسائها ورجالها وشبابها وشيوخها يفترشون الشارع في منطقة عزبة حمادة بالمطرية شرق العاصمة المصرية القاهرة، ويتناولون طعام الإفطار، حيث تشارك كل أسرة بطعامها ومقاعدها ومشروباتها، وأوانيها، وباتفاق مسبق فيما ستعده كل أسرة من أطعمة ومشروبات.

يتجمع أهالي المنطقة قبل الإفطار بعدة أيام ويحددون المطلوب من كل أسرة، ويختارون من سيقوم بإعداد الأرز والمكرونة والخضروات واللحوم والمحشي بأنواعه والمشروبات والحلويات، ثم يشاركون بالأطباق والمقاعد والمناضد، وكل أدوات الموائد، ومكتوب عليها أسماء كل عائلة عليها، ثم يقوم فريق من الشباب بإعداد الموائد والمقاعد واستقبال السكان لتناول الإفطار.

ويقول إيهاب أنور من فريق الإعداد للمائدة إن المدعوين لمائدة هذا العام يبلغ نحو 2500 مدعو، وهم من سكان المنطقة، مضيفا أنه يتم الإعداد للمائدة من وجبات تعدها كل المنازل، يتم إرسالها لمطبخ أساسي ورئيسي يضم فريقا من الشباب لإعداد الوجبات وتغليفها ووضع كميات الطعام المناسبة فيها، ومن ثم توزيعها على الموائد والتي يبلغ عددها نحو 200 منضدة ومئات المقاعد.

وعقب الانتهاء من تناول طعام الإفطار يتجمع الأهالي لمناقشة كافة أمور منطقتهم ومشكلاتها، وسبل حلها، فيما يقوم فريق آخر من الشباب بغسل الأطباق وأواني الطعام وإعادتها لأصحابها في نهاية اليوم.

اختيار يوم 15 رمضان لتناول الإفطار الجماعي لسكان الشارع تم بالتشاور مع عائلات الحي، حيث استقر الرأي على منتصف الشهر لمنح السكان فرصة تلبية عزومات وولائم عائلية في أوائل رمضان، حتى يتفرغوا جميعا للإعداد لهذه الوليمة الجماعية، فيما يبدأ البعض في النصف الثاني من الشهر المبارك في الاستعداد لمتطلبات العيد سواء بالتسوق وشارع مستلزمات العيد والسفر لقضاء العيد في محافظات أخرى ومن ثم وقع الاختيار على يوم 15 رمضان ليكون مناسبا لتواجد الجميع.

ويقول السكان إن هذه المبادرة تقوي روح المحبة والتآخي والتآزر والترابط الاجتماعي بين سكان الشارع وتقوي وحدتهم، وتساعدهم على مواجهة المشكلات والأزمات.