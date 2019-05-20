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مصر.. قرار قضائي بإطلاق سراح نشطاء وسياسيين بارزين

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
السفير معصوم مرزوق
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أكدت مصادر مصرية، اليوم الاثنين، صدور قرار من النيابة العامة بالإفراج عن عدد من المعتقلين من أحزاب المعارضة والنشطاء السياسيين البارزين.

وقالت المصادر إن القرار تضمن الإفراج عن كل من السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، الموقوفين على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتهديد السلم والأمن العام ونشر أخبار كاذبة.

نيرمين حسن نيرمين حسن

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وقال مصدر أمني مسؤول إن القرار يأتي استجابة لمناشدات حقوقية واستغاثات أسرية طالبت بإخلاء سبيل المتهمين، مضيفاً أنه بعد التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن والنيابة العامة بالقضية تمت تبرئة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وسيتم الإفراج عنهم خلال ساعات.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على هؤلاء السياسيين، وهم السفير معصوم مرزوق منسّق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وعبد الفتاح البنا وزير الآثار الأسبق، ويحيى القزاز عضو "حركة 9 مارس" والناشطين السياسيين رائد سلامة ونيرمين حسن بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وبث أخبار كاذبة، وتم حبسهم على ذمة القضية رقم 1305 لسنة 2018.

عبد الفتاح البنا عبد الفتاح البنا
يحي القزاز يحي القزاز
رائد سلامة رائد سلامة

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