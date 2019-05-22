تقرير يرصد حال مسلسلات رمضان.. تحرش وعنف وألفاظ خادشة

كشف تقرير رسمي أصدره المجلس القومي للمرأة في مصر، عن وجود مشاهد تحرش وعنف وألفاظ خادشة وملابس غير لائقة في مسلسلات رمضان هذا العام.



وتضمن تقرير أصدره المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، من خلال لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني، مؤشرات حول صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لرمضان 2019، حيث قامت اللجنة بحصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والتي تم عرضها مع بداية شهر رمضان، ويبلغ عددها 25 مسلسلاً.

وكشف التقرير أن بعض المسلسلات تضمنت عدداً من مشاهد العنف ضد المرأة وبعض الألفاظ البذيئة والملابس غير اللائقة، وكثرة تعاطي المخدرات، لكنها شهدت تراجعاً في نسب التجاوزات، والتزاماً بالكود الأخلاقي لمعالجة قضايا المرأة في الدراما الذي وضعته لجنة الإعلام بالمجلس.

ونبه التقرير إلى استخدام الإيحاءات الجنسية بشكل كبير في أحد المسلسلات وظهور قضية تعدد الزوجات في أكثر من عمل درامي مقارنة بالعام الماضي، وظهور المخدرات والتدخين والإدمان بين النساء، كما ظهرت قضية التحرش في أكثر من مسلسل سواء اللفظي أو المادي.

وأشار التقرير إلى تصدر قضية العنف الأسري في العديد من المسلسلات، مثل الطريقة الوحشية التي استخدمها الأب ضد ابنته في أحد المسلسلات وكانت عبارة عن عملية صفع على الوجه تكرر لعدد 3 مرات، مؤكدا أنه عنف غير مقبول، ودعوة صريحة لاستخدام الأسر تلك الطريقة في تربية أبنائها.