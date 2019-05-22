فيديو.. النيران تلتهم حافلة بمصر بسبب ارتفاع حرارة الجو

بسبب ارتفاع درجات الحرارة، نشب حريق هائل في أتوبيس نقل عام في مصر أدى لالتهامه تماما، دون وقوع إصابات بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق هائل، داخل أتوبيس نقل عام، في منطقة الأميرية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران التي التهمت محتويات الأوتوبيس بالكامل.

وتبين أن شرارا كهربائيا انطلق من محرك الحافلة رقم 122 أثناء توجهها لمنطقة الأميرية، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وسرعان ما اندلعت النيران في الحافلة من الخلف، فيما فر الركاب والسائق للنجاة بأنفسهم.

وقال مصدر أمني إن النيران التهمت الأتوبيس بالكامل، لكنها لم تسفر عن أية إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.