لأول مرة.. مصر تؤجل الامتحانات بسبب ارتفاع الحرارة

لأول مرة، قررت وزارة التعليم المصرية تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية، والمقررة عقدها غداً الخميس إلى السبت بعد القادم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل إلى 45 درجة مئوية.

وأكدت الوزارة أن التأجيل سيكون قاصرا على المواد المقرر امتحانها غداً فقط، على أن تستكمل باقي الامتحانات في موعدها المقرر سابقاً، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

من جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن مصر ستشهد غدا موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، تصل معها درجات الحرارة إلى 45 درجة على محافظة القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

وأضافت أن درجة الحرارة ستصل على السواحل الشمالية إلى 40 درجة، كما ترتفع درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء، محذرة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

إلى ذلك، قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة ستنكسر السبت القادم، مؤكداً أن مصر شهدت موجات شديدة الحرارة قبل ذلك، وصلت فيها درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية.