صور.. مستشار أردوغان يلتقي مصريين مدانين بالعنف

التقى ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعلاميين وصحافيين مصريين يهاجمون مصر من فضائيات إخوانية، تبث من تركيا، ومدانين في قضايا عنف وتحريض في مصر.

وتناول مستشار الرئيس التركي الإفطار مع 300 إعلامي وصحافي في حفل أقامته قبل يومين رابطة تسمى "الإعلاميين المصريين بالخارج"، وهي رابطة تضم الصحافيين والإعلاميين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في مصر والهاربين لتركيا، وغالبيتهم مدانيون في قضايا عنف وتحريض ونشر أخبار كاذبة.

وشارك في حفل الإفطار قيادات من جماعة الإخوان على رأسهم عزام التميمي، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الإخواني في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والهارب لتركيا بعد إدانته في قضايا فساد، وحمزة زوبع المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وأيمن نور المرشح الرئاسي السابق في مصر، وعدد من رؤساء القنوات والفضائيات التي تبث من تركيا وتعمل ضد مصر.

وخلال الحفل تحدث أقطاي عن العلاقات التركية العربية وزيارات ولقاءات له مع الروابط والشخصيات المصرية، فيما قام رئيس الرابطة بتكريمه تقديرا له على جهوده المتواصلة لدعم الرابطة والعاملين فيها.

من بين من التقاهم مستشار أردوغان حمزة زوبع، وهو أحد قيادات جماعة الإخوان، ويقدم برنامجا في فضائية إخوانية تبث من تركيا، يحرض فيه ضد مصر ودول الرباعي العربي، ومدان بالحبس 13 سنة لتورطه في نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، كما أنه مطلوب لدى الإنتربول الدولي.

والتقي أقطاي كذلك صلاح عبد المقصود وزير الإعلام في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والصادر ضده حكم بالسجن 10 سنوات على خلفية منح معدات تابعة للتلفزيون المصري إلى قناة الجزيرة القطرية لتغطية الاعتصام المؤيد لمرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، ومعه أحمد عطوان وهو صحافي إخواني صدرت ضده عدة أحكام في قضايا تبديد ونصب، ويهاجم مصر ودول الرباعي في قنوات الإخوان بتركيا.

موضوع يهمك نشر مصري يدعى إيهاب شيحة تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أكد فيها توسط ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب... قصة مصري توسط له مستشار أردوغان لزيارة عباس مدني بقطر مصر

وكان مستشار أردوغان قد التقى في أوائل مارس الماضي عددا من شباب وأعضاء جماعة الإخوان الهاربين من مصر إلى تركيا، وقيادات الجناح العسكري للجماعة الإسلامية المتورطين في تنفيذ محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في أديس أبابا، وعلى رأسهم إسلام الغمري، الذي كان أحد أعضاء الخلية التي شاركت في محاولة اغتيال مبارك.

وكانت غالبية العناصر الذين اجتمع معهم أقطاي مدانين في قضايا اغتيالات وعنف وتخريب وإرهاب في مصر، وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام والسجن.