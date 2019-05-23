مصر تطلق فضائية لبث مباريات أمم إفريقيا مجانا

أعلنت مصر انطلاق أحدث قنواتها الرياضية "تايم سبورت" على البث الفضائي السبت المقبل بهدف نقل مباريات كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر يونيو المقبل مجانا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، انطلاق أحدث قنواتها الرياضية السبت المقبل على البث الفضائي، على أن تقوم ببث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل على البث الأرضي الرقمي.

وقالت إنه تم توفير الدعم الفني والتقني لانطلاق القناة حرصا على حق المواطن المصري في مشاهدة مباريات منتخبهم الوطني، وإمتاع وإسعاد جماهير الكرة المصرية بالبطولة الأكبر والأهم بالقارة الإفريقية.

وذكرت أن العمل لانطلاق القناة بدأ منذ فترة، حيث تم تطوير وتقوية محطات البث الرقمي الأرضي، وتوفير كافة الإمكانات الهندسية من أجل ظهور القناة بأعلى جودة ممكنة.