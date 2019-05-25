السودان ومصر: لجان أمنية لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب

أفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" أنه تم تشكيل لجان بين مصر والسودان، السبت، من بينها لجان أمنية.

وستكون هذه اللجان، التي شكلت خلال لقاء رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مسؤولة عن إجراءات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الأمنية بين البلدين.

في السياق ذاته، بقيت الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين مصر والسودان، فيما أكد الرئيس المصري ورئيس المجلس العسكري السوداني استمرار الاتفاقيات بما يخدم مصلحة البلدين والعمل على مراجعتها لتتناسب مع الأحداث الحالية وإدخال أي تعديلات إذا لزم الأمر.

وبحسب مصدر نقلت عنه مراسلة "العربية" و"الحدث"، فإن هناك اتفاقاً عربياً على دعم السودان اقتصادياً وعسكرياً خلال المرحلة المقبلة.

موضوع يهمك أفادت مراسلة "العربية" أن رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان بدأ، السبت، مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري... البرهان يلتقي السيسي.. ويؤكد البقاء بتحالف دعم الشرعية السودان

من جهتها، أكدت مصر أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وضرورة الحفاظ على تكاتف الشعب السوداني.

أما البرهان فأكد أهمية الحفاظ على وحدة الشعب السوداني واستمرار الحوار وعدم السماح لأي طرف بمحاولة إفشال تطلعات الشعب السوداني.

وقال السيسي "إننا كدول جوار للسودان نتطلع لتقديم العون والمؤازرة لشعبه"، معتبراً أن "الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم عبر حوار شامل".

تأتي زيارة البرهان قبل سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المرتقبة صباح الأحد، دعا لها تجمع المهنيين السودانيين للضغط على المجلس الانتقالي لنقل السلطة إلى المدنيين فيما لا تزال المفاوضات متوقفة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير السودانية.

وتعتبر صلاحيات وتركيبة المجلس السيادي المقترح لتولي السلطة العليا في الفترة الانتقالية هي العقبة الكؤود أمام توقيع اتفاق نهائي بين الجانبين.

وبينما تواصل قوى الحرية والتغيير التحضير لإضراب عام يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين تستمر التحركات السرية والعلنية لتقريب وجهات نظر الجانبين.