شاهد لحظة انفجار أنبوب غاز في مصر وتفحم 9 سيارات

انفجر أنبوب غاز في محافظة الإسكندرية، السبت، ما أسفر عن احتراق وتفحم 9 سيارات ومركبة توك توك دون خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية بلاغا بنشوب حريق إثر كسر بأنبوب غاز أمام كوبري راغب بغيط العنب، ما أسفر عن احتراق 9 سيارات تصادف وقوفها بموقع الحادث، فيما أعلنت محافظة الإسكندرية إغلاق صمامات وبلف الغاز وإخماد النيران.

وكلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، المسؤولين بالمحافظة بالتوجه فوراً لموقع الحادث للتأكد من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، والتنسيق مع شركة الغاز لإغلاق صمامات الغاز لمنع حدوث تسريب وتجنب حدوث كارثة.

وتبين أن سبب الحادث قيام إحدى الحفارات القائمة بأعمال التطوير بالمنطقة بكسر غير مقصود بأنبوب الغاز ما أدى إلى نشوب الحريق.