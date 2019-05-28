بعد توقف 24 ساعة.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها للخرطوم

قال مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، إنه سيتم استئناف رحلات مصر للطيران إلى الخرطوم اعتباراً من اليوم الثلاثاء، بإقلاع رحلتها رقم MS 853، في تمام الساعة 23:45 مساءً من مطار القاهرة الدولي.

وأهابت شركة مصر للطيران بالمسافرين على هذه الرحلات بمراجعة الـCall Centre على رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل.

يذكر أن شركة مصر للطيران، قررت إلغاء إقلاع رحلتي الشركة رقم "MS 857 وMS 855" المقرر إقلاعهما من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا، بسبب الأحداث الجارية في السودان.

وأكدت الشركة أن مركز العمليات المتكامل التابع للشركة يتابع تطورات الموقف أولا بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.