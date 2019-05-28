مصر تلزم هواوي بتوفير تحديثات الأمان

قررت مصر إلزام شركة هواوي بتوفير تحديثات الأمان للمستهلكين، وذلك على خلفية الخلافات بينها وشركة غوغل الأميركية.

واستدعى اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، في مصر ممثلي شركة هواوي، لبحث ضمان وصون حقوق المستهلكين من حائزي هواتف شركة هواوي، وفقاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وينص القانون على حق المستخدمين في الحصول على جميع البيانات والمعلومات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات المشتراة، والحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بهم جراء شراء هذه المنتجات.

وأكد عبدالمعطي أنه يتوجب اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق صالح المستهلكين إيماناً بحقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون.

من جانبهم، أكد ممثلو شركة هواوي التزام شركتهم بتوفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من هواوي وهونور، بما في ذلك المنتجات التي تم بيعها أو التي لا تزال في المخازن، مشيرين إلى استمرار عمل جميع برامج السوفت وير الخاصة بشركة هواوى وغوغل معا.