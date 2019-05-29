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السيسي بعد تسلم عشماوي: تحية للصقور والحرب لم تنته

المصدر: القاهرة -أشرف عبد الحميد
عشماوي في قبضة مصر
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وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التحية لعناصر المخابرات ورجال الصاعقة الذين تسلموا الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا، ليل الثلاثاء.

وقال في تغريدة على صفحته بموقع "توتير": "تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائماً صقوراً تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين".

وأضاف أن "هؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه"، وأثنى "على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم".

الإرهابي عقب هبوطه من الطائرة المصرية الإرهابي عقب هبوطه من الطائرة المصرية

وأكد أن "الحرب ضد الإرهاب لم تنته ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن".

وكان الجيش الوطني الليبي قد سلم، الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي، إلى مصر.

وزار اللواء عباس كامل، مدير المخابرات المصرية، ليبيا، مساء الثلاثاء، والتقي بالمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي

وبدا الإرهابي عشماوي في مقطع فيديو وهو معصب العينين أثناء خروجه من الطائرة الحربية في مصر وبجواره عناصر من القوات المصرية الخاصة.

وكشف مقطع الفيديو أن الجيش الليبي سلم مصر مع عشماوي عددا آخر من الإرهابيين.

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