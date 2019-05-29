فيديو جديد للحظة ترحيل أخطر إرهابي من ليبيا وتسليمه لمصر

عرضت فضائية "أكسترا نيوز " المصرية فيديو جديدا للحظة ترحيل الإرهابي هشام عشماوي، من ليبيا إلى مصر.

وكشف الفيديو قيام عناصر من القوات التابعة للمخابرات المصرية باصطحاب عشماوي والصعود به للطائرة المتجهة إلى القاهرة.

وتسلمت مصر عشماوي مساء الثلاثاء خلال زيارة خاطفة قام بها اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية إلى ليبيا.

وبدا عشماوي في مقطع فيديو عقب وصوله إلى مصر وهو معصب العينين وحول أذنيه سماعات خاصة.

ووجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التحية لعناصر المخابرات ورجال الصاعقة الذين تسلموا عشماوي.

وقال في تغريدة على صفحته بمواقع التواصل "تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائماً صقوراً تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين".