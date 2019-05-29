مصر.. بدء استجواب الإرهابي هشام عشماوي

بدأت السلطات المصرية استجواب القيادي في تنظيم القاعدة، هشام عشماوي، في أحد المقرات الأمنية بعد أن تسلمته ليل الثلاثاء من ليبيا، وفق مراسلة "العربية".

وسلم الجيش الليبي القاهرة الإرهابي هشام عشماوي، وذلك خلال زيارة قام بها رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، إلى بنغازي.

والتقى قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر اللواء كامل في بنغازي وتم إثر الاجتماع "تسليم الإرهابي هشام عشماوي الذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفذ عدداً من العمليات الإرهابية الدامية بليبيا ومصر" ، وفق ما ذكر مكتب حفتر في بيان.

موضوع يهمك من هو ضابط الجيش المصري السابق، هشام عشماوي، أخطر الإرهابيين المطلوبين، بعد قيام الجيش الليبي بتسليمه إلى مصر؟عشماوي هو... من هو عشماوي أخطر إرهابي تسلمته مصر من الجيش الليبي العربية

وجرى الاجتماع، بحسب البيان، بين حفتر وكامل "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا، وضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة".

كذلك تم تسليم المطلوب المصري بموجب اتفاقية تعاون قضائي موقعة بين البلدين، وفق البيان.

من جهته، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في تغريدة على صفحته بموقع "توتير": "تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائماً صقوراً تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين".

تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائماً صقوراً تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين. فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه.

تحيةً وسلاماً على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم.#تحيا_مصر — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 28, 2019

وتابع السيسي أن "هؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه"، مثنياً "على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم".