بالصور.. السيسي يؤدي مناسك العمرة

نشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الجمعة، صوراً على صفحته في فيسبوك، للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أداء مناسك العمرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى اليوم الجمعة، مناسك العمرة، على هامش مشاركته في القمتين العربية والإسلامية المنعقدتين في مكة.

كان الرئيس المصري شارك أمس الخميس، في القمة العربية الطارئة التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمكة المكرمة، لمناقشة التهديدات التي تواجه دول المنطقة.

وتأتي مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك.