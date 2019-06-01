جريمة مروعة في مصر.. ذبح وعلاقة عاطفية

شهدت قرية النخاس بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية شمال مصر جريمة بشعة، حيث قتلت فتاة شقيقتها وكادت تقتل الأخرى خشية افتضاح أمر علاقتها بشاب من القرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغاً يفيد بالعثور على فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً مذبوحة في منزلها وإصابة شقيقتها (11 عاماً) في الرقبة والصدر، فيما اتهمت الأسرة مجهولين بالسطو على المنزل لسرقته، وقتل الطفلة وإصابة الأخرى.

وفي التحقيقات، قالت شقيقة المجني عليهما الكبرى (26 عاماً)، إن مجهولين ملثمين اقتحموا المنزل لسرقته ثم تعدوا على شقيقتيها، بعدما فوجئوا بوجودهن داخل المنزل، مشيرة إلى أنها تمكنت من الفرار من الجناة والاستغاثة بالأهالي.

وكشفت الفتاة المصابة كذب شقيقتها، مؤكدة أنها وشقيقتها المقتولة هددتاها بإبلاغ والدهن عن علاقتها بأحد الشباب، ففوجئتا بها تستل سكيناً من المطبخ وتنفذ جريمتها.

وبمواجهة المتهمة بأقوال شقيقتها انهارت واعترفت، وقالت إنها بعثرت محتويات الشقة واستولت على مبلغ مالي وادعت سرقته من قبل مجهولين لإبعاد التهمة عنها.

وقررت النيابة التصريح بدفن الفتاة القتيلة، وحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.