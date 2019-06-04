مصر للطيران تلغي رحلتين إلى العاصمة السودانية

أعلنت شركة "مصر للطيران" إلغاء رحلتين إلى العاصمة السودانية، غداة الأحداث التي وقعت، الاثنين، في مقر الاعتصام بالقيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.

وقالت "مصر للطيران" في بيان، إن رحلتيها المقررتين مساء الاثنين وصباح الثلاثاء إلى الخرطوم ألغيتا.

وكان تجمع الطيارين السودانيين أعلن، الاثنين، أنه سيشارك في عصيان مدني دعت إليه قوى الحرية والتغيير.

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وشهد السودان، الاثنين، مقتل العشرات وإصابة آخرين، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية القريبة من المتظاهرين.

واتهمت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بفض الاعتصام بالقوة عبر إطلاق النار، في حين أكد الأخير أنه لم يعمد إلى فض الاعتصام وأن الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم مفتوحة.

كما أوضح المجلس العسكري الانتقالي أن القوى الأمنية عمدت، الاثنين، إلى ملاحقة فارين قصدوا مقر الاعتصام، مؤكداً أن هدف المجلس كان ولا يزال حماية الثورة.