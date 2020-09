شاهد.. وزيرة مصرية تصنع كعك العيد مع حفيدتها

View this post on Instagram

العيد واحتفالاته ذكريات وعادات تتوارثها الأجيال ...ويبقي ما نفعله ونحن صغارا محفورا في ذاكرتنا مهما مرت السنين ... لينا حفيدتي أثبتت مهاره وإتقان في عمل الكحك ..حفظها الله وحفظ كل أطفالنا ... كل عام وأنتم بخير From my family to yours, wishing you a Happy Eid. #عيد_الفطر #مصر #رمضان #كل_عام_وأنتم_بخير #Eid #eidmubarak #eidalfitr #Egypt