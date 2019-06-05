شاهد.. وزيرة مصرية تصنع كعك العيد مع حفيدتها

نشرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، مقطع فيديو لها وهي تصنع كعك العيد مع حفيدتها لينا.

وبثّت الوزيرة الفيديو عبر صفحتها على إنستغرام، ولاقى استحسانا من متابعيها الذين أشادوا ببساطتها واهتمامها الكبير بأسرتها رغم مسؤولياتها ومهامها كوزيرة، واستقطاعها جزءًا من وقتها لتعليم حفيدتها صناعة الكعك.

لينا حفيدة سحر نصر من ابنتها، وولدت في العام 2015، وهو نفس عام انضمام جدتها للحكومة كوزيرة للتعاون الدولي في حكومة الدكتور شريف إسماعيل.

موضوع يهمك شهدت مدينة طنطا شمال العاصمة المصرية القاهرة، حادثة هزت تفاصيلها مشاعر المصريين، حيث جسدت المعنى الحقيقي للبر... مصري رفض النجاة بنفسه واحترق مع والدته محاولاً إنقاذها سوشيال ميديا

ويكثر التعاطي مع حياة الوزيرة الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات المصرية على الإنترنت، ويدوّن المصريون كثيرًا عن حياتها الخاصة، بصفتها وزيرة ضمن 8 وزيرات أخريات دخلن الحكومة المصرية مؤخرا، وشكّلن ربع تشكيل الحكومة المصرية، في حادثة تاريخية بارزة.

يذكر أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية كانت تعمل لسنوات طويلة في مؤسسات دولية، في مقدمتها البنك الدولي، وزوجها رجل الأعمال مجدي طلبة.