شاهد.. وزيرة مصرية تصنع كعك العيد مع حفيدتها

نشرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، مقطع فيديو لها وهي تصنع كعك العيد مع حفيدتها لينا.
وبثّت الوزيرة الفيديو عبر صفحتها على إنستغرام، ولاقى استحسانا من متابعيها الذين أشادوا ببساطتها واهتمامها الكبير بأسرتها رغم مسؤولياتها ومهامها كوزيرة، واستقطاعها جزءًا من وقتها لتعليم حفيدتها صناعة الكعك.
لينا حفيدة سحر نصر من ابنتها، وولدت في العام 2015، وهو نفس عام انضمام جدتها للحكومة كوزيرة للتعاون الدولي في حكومة الدكتور شريف إسماعيل.
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ويكثر التعاطي مع حياة الوزيرة الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات المصرية على الإنترنت، ويدوّن المصريون كثيرًا عن حياتها الخاصة، بصفتها وزيرة ضمن 8 وزيرات أخريات دخلن الحكومة المصرية مؤخرا، وشكّلن ربع تشكيل الحكومة المصرية، في حادثة تاريخية بارزة.
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العيد واحتفالاته ذكريات وعادات تتوارثها الأجيال ...ويبقي ما نفعله ونحن صغارا محفورا في ذاكرتنا مهما مرت السنين ... لينا حفيدتي أثبتت مهاره وإتقان في عمل الكحك ..حفظها الله وحفظ كل أطفالنا ... كل عام وأنتم بخير From my family to yours, wishing you a Happy Eid. #عيد_الفطر #مصر #رمضان #كل_عام_وأنتم_بخير #Eid #eidmubarak #eidalfitr #Egypt
يذكر أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية كانت تعمل لسنوات طويلة في مؤسسات دولية، في مقدمتها البنك الدولي، وزوجها رجل الأعمال مجدي طلبة.