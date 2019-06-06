رداً على كمين سيناء.. مصر تصفي 14 إرهابياً متورطاً

أعلنت الداخلية المصرية تصفية 14 من المتورطين في الهجوم على كمين سيناء ، الذي تبناه داعش الأربعاء.

وقالت في بيان ليل الأربعاء- الخميس إنه "في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء في حي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش.

وأضافت أنه أثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات الأمنية، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابيين.

إلى ذلك، أشارت إلى أنه عثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، و2 حزام ناسف.

وكانت مصادر قبلية كشفت وقوع هجوم إرهابي على كمين أمني بسيناء ما أسفر عن مقتل شرطيين. وقالت إن مجموعة من الإرهابيين هاجموا كمين "بطل 14" في الطريق الدائري بشمال سيناء، فجر الأربعاء، وجرت اشتباكات بينهم وبين أفراد الكمين، أسفرت عن سقوط عدد من أفراد الشرطة، إضافة لعدد من الإرهابيين.

وذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن قوات إضافية سارعت على الفور لموقع الكمين، وطاردت الإرهابيين في المناطق الجبلية المحيطة، ونجحت في تصفية عدد منهم، فيما قامت طائرات من القوات الجوية بتمشيط المنطقة بحثا عن باقي العناصر الإرهابية، وقصفت عدة أوكار يشتبه باختبائهم فيها.

وأعلنت الداخلية المصرية مقتل ضابط وعدد من الجنود في الهجوم.