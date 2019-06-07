مصر.. الأمن يحبط محاولة هجوم إرهابي على كمين بسيناء

نجحت قوات الأمن المصرية في التصدي لمحاولات عناصر إرهابية أطلقت النار على أحد الأكمنة بشمال سيناء، حسب ما أفاد التلفزيون المصري، في خبر عاجل له فجر الجمعة.

وبحسب ما أفادت مراسلتنا بالقاهرة، فقد تم صد الهجوم الإرهابي على كمين البطل 15 جنوب العريش شمال سيناء، فجر الجمعة، وذكرت مصادر أنه قد تم مطاردة المهاجمين وألقي القبض على عدد منهم.

كما أكدت وزارة الداخلية المصرية مقتل 14 عنصراً إرهابياً، وضبط 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة، بعد تتبع الأجهزة الأمنية مسار هروب منفذي حادث العريش وتحديد مكان تواجدهم بحي المساعيد شمال شرقي البلاد.

وأكد بيان رسمي أنه "في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الكمائن الأمنية جنوبي العريش، فجر أمس الأربعاء، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي المساعيد".

ويعود الحادث للأربعاء الماضي، حيث أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن عناصر إرهابية استهدفوا "كميناً أمنياً جنوب مدينة العريش"، وأن الاشتباك أسفر "عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، ومقتل ضابط وأمين شرطة و6 مجندين".

الهجوم وقع في مدينة العريش أثناء إقامة صلاة عيد الفطر، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم فيما بعد.