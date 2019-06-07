مصر.. تصفية متورطين جدد في هجوم سيناء

أعلنت الداخلية المصرية مقتل 8 إرهابيين من المتورطين في هجوم سيناء فجر الأربعاء.

وقالت الداخلية المصرية إنه "استمراراً في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية بسيناء فجر الأربعاء، فقد توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش".

وأضافت أنه "أثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر، كما عثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين".

كما أشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق".

وكانت الداخلية قد أعلنت مقتل 14 من المتورطين في الحادث، خلال مداهمة وكر كانوا يختبئون فيه في حي المساعيد بالعريش.

وهاجم إرهابيون كمينا بسيناء، فجر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ضابط وعدد من الجنود.