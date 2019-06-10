مصر.. أحكام بالمؤبد على 22 متهما بينهم مفتي الإخوان

أيدت محكمة النقض المصرية الاثنين أحكاماً نهائية بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق 22 متهماً، بينهم مفتي جماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن البر والقيادي في الجماعة صلاح سلطان بعد إدانتهم في أحداث عنف وقعت في القاهرة عام 2013 عرفت إعلاميا باسم "أحداث مسجد الفتح".

وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس "أيدت النقض معاقبة كل من القيادي صلاح سلطان وعبد الرحمن البر، مفتي الإخوان، و20 آخرين، بالسجن المؤبد".

وتعود القضية التي تشمل 315 متهما إلى يومي 16 و17 آب/أغسطس 2013 عقب فض اعتصامين في القاهرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

كذلك، أوضح المسؤول أن المحكمة أيدت معاقبة 17 متهما بالسجن 15 عاما، و54 متهما بالسجن عشرة أعوام، و222 متهما بالسجن خمسة أعوام.

وأضاف أن المحكمة دانت المحكوم عليهم بـ"ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر والبلطجة وتخريب منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة نارية آلية وخرطوش وذخائر ومفرقعات".

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في أيلول/سبتمبر 2017 بإدانة 315 من قادة وناشطي جماعة الاخوان المسلمين والتي صنّفتها السلطات المصرية تنظيما إرهابيا نهاية عام 2013.