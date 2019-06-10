مصر تتدخل لوقف بيع رأس توت عنخ آمون في لندن

تدخلت مصر لوقف بيع رأس تمثال للملك الفرعوني توت عنخ آمون مسروق ومهرب في لندن.

وقالت وزارة الآثار المصرية إن السلطات تدخلت لوقف بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم 4 يوليو المقبل.

وأكدت الوزارة تحرك كل من وزارتي الآثار والخارجية عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية، مؤكدة أن وزارة الآثار قامت بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.

من جهتها، قامت السفارة المصرية في لندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ علي رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، كما طالبت الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومي 3 و4 يوليو، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها.

يذكر أن مصر تبذل جهودا مكثفة لاستعادة الآثار المصرية المهربة من الخارج، حيث نجحت في استعادة العديد من الآثار في الفترة الأخيرة كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.