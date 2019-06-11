السيسي: التعاون مع أميركا مهم لمواجهة التهديدات

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، الفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، حيث تم بحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن الرئيس هنأ ماكينزي على تولي مهام قائد القيادة المركزية الأميركية مؤخراً، مؤكداً أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري القائم بين البلدين، والذي يعد جوهرياً لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وقال إن السيسي استعرض في هذا الصدد جهود مصر الحالية لمكافحة الإرهاب على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن قائد القيادة المركزية الأميركية أشاد من جانبه بمتانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع مصر وتعزيزها في كافة المجالات، ومثمناً في هذا الخصوص الجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الإرهاب باعتباره تحدياً مشتركاً يواجه العالم بأسره، مع التعويل على دور مصر المحوري في المنطقة وجهودها في صون السلم والأمن الإقليميين.

وأضاف راضي أن اللقاء تناول مناقشة نتائج الاجتماع الأخير للجنة التعاون العسكري بين البلدين بواشنطن في شهر مارس/أذار الماضي، والتي تعد المنتدى الأبرز للعلاقات العسكرية الثنائية، حيث شهدت التشاور بشأن مجموعة متنوعة من الشؤون الاستراتيجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي والبحري والتعاون الأمني، وعلى النحو الذي يعكس الالتزام المتبادل بالتعاون الثنائي والتشاور على أساس الأولويات المشتركة.