استهداف ناقلتي النفط.. مصر تدين أي أعمال تهدد الملاحة بالخليج

أعربت مصر عن إدانتها لأي أعمال تقوض حرية الملاحة وأمن وسلامة الممرات البحرية والمائية بالخليج.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق تعرض ناقلتي نفط في خليج عُمان، لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين.

وأكد متحدث وزارة الخارجية أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسؤولية عن الحادث.

وشدد المتحدث باسم الخارجية على إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.