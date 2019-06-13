السيسي يجدد دعم مصر للجيش الليبي في "مواجهة الإرهاب"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم مصر للجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، ودعا لاحترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها.

وقال خلال استقباله عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الخميس، بقصر الاتحادية، إن مصر تولي اهتماما كبيرا لعودة الاستقرار إلى ليبيا، وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً، مؤكداً رفض مصر كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

وأكد السيسي تقدير مصر ودعمها لدور عقيلة صالح ومجلس النواب باعتباره المصدر الرئيسي للشرعية الفعلية في ليبيا، مشدداً في هذا الصدد على أن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة التي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، ومعرباً عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على التغلب على التحدي الكبير الذي يواجهه والمتمثل في إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة مصر، إن عقيلة صالح أطلع الرئيس السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، معرباً عن تقديره للدور المصري بالغ الأهمية في تثبيت السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالدعم المصري لجهود المؤسسة العسكرية الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة في ليبيا.