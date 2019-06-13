بعد خطف محاميين.. "العدل" تؤجل النظر بقضايا العريش

قررت وزارة العدل المصرية تأجيل قضايا مواطني العريش بمحاكم الإسماعيلية لأجل غير مسمى بعد خطف محاميين من جانب مسلحين على طريق العريش الدولي في طريق عودتهم من الإسماعيلية.

وعقب علمه بالواقعة، أدان سامح عاشور، نقيب المحامين، اختطاف المحاميين محمود سعيد لطفي وكمال عوض من أبناء سيناء.

موضوع يهمك اختطف مسلحون ملثمون 12 مواطناً بسيناء، بينهم محاميين بارزين، خلال عودتهم على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة... خطف 12 شخصاً بسيناء بينهم محامٍ مناهض للإخوان وإيران مصر

وكشف عاشور في بيان رسمي له، أنه تواصل مع وزارة الداخلية لمتابعة واقعة الاختطاف، بعد نشرها في"العربية.نت"، وبحث مع المسؤولين سبل الإفراج عن المخطوفين في أقرب وقت ممكن، كما تواصل مع وزارة العدل لتأجيل كافة قضايا محامي العريش المنظورة أمام محكمة الإسماعيلية حتى إشعار آخر، حفاظاً على حياة المحامين والمتقاضين، مشيراً إلى أن الوزارة وافقت على طلبه.

وكلف عاشور النقابة الفرعية بشمال سيناء، وراشد الجندي عضو مجلس النقابة العامة عن شمال سيناء، بالتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة، ومتابعة سير التحقيقات حتى الإفراج عن كافة المخطوفين، إضافة للتواصل مع أسرتي المحاميين، وتقديم كافة سبل الدعم لهما، وإفادته بكل ما يستجد أولا بأول.

وأكد عاشور أن "مثل تلك العمليات الخسيسة التي تستهدف أبناء الشعب المصري بكل طوائفه، في محاولة لترهيبه، وتقويض دور الدولة المصرية والإضرار بمصالحها، والعبث باستقرارها، لن تجدي نفعاً، وأن الجيش والشرطة قادران على اجتثاث الإرهاب من جذوره".

وشدد نقيب المحامين على "أن تلك العمليات لن تثني الشعب المصري، وفي القلب منه المحامون، عن دعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب حتى يجتث من جذوره، وتطهر سيناء منه"، مثمناً التضحيات التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء لتحقيق هذا الهدف.

وكان مسلحون ملثمون قد اختطفوا 12 مواطناً بسيناء، بينهم محاميان بارزان، خلال عودتهم على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للملاحات، بحسب مصادر قبلية صرحت لـ"العربية.نت".

وقضايا مواطني العريش ودعاواهم القانونية تنظرها محاكم الإسماعيلية. وكان المتقاضون والمحامون يسافرون من العريش إلى الإسماعيلية لمتابعة قضاياهم في المحاكم هناك.