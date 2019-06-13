خطف 12 شخصاً بسيناء بينهم محامٍ مناهض للإخوان وإيران

اختطف مسلحون ملثمون 12 مواطناً بسيناء، بينهم محاميين بارزين، خلال عودتهم على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للملاحات.

وذكرت مصادر قبلية لـ"العربية.نت" أن مسلحين ملثمين اختطفوا عدداً من المواطنين من أبناء سيناء، بينهم المحاميان محمود سعيد لطفي وكمال عوض وآخرون كانوا بصحبتهم أثناء عودتهم من محافظة الإسماعيلية.

وبحسب المصادر، فإن من بين المخطوفين كلاً من عادل الحج وعزمي أحمد وعادل محمد حمدان رفاعي وأحمد مصطفى الكاشف.

وبالتزامن، قام مسلحون ملثمون باختطاف مواطن من حي السلايمة بالعريش يدعى سيد وهب عروج.

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يشار إلى أن المحامي المخطوف محمود سعيد لطفي عثمان يمت بصلة قرابة لوزير سابق في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكان ضمن المناهضين لتطبيع الإخوان مع إيران في 2013، وفق المصادر. ولهذا الغرض، أسس رابطة "محامون ضد التطبيع مع إيران"، ورابطة "محامون من أجل الأحواز"، ورابطة "محامون بلا حدود" للدفاع عن القدس والأقصى أمام المنظمات الدولية والأممية.

كما تخصص في الدفاع عن معتقلي سيناء في سجون إسرائيل.

كذلك عرف المحامي المختطف بمناهضته للإخوان ومعارضته الشديدة لهم خلال فترة حكمهم.