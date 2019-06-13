مصر تقاضي صالة مزاد بلندن عرضت رأس تمثال توت عنخ أمون للبيع

قررت مصر مقاضاة صالة مزادات بريطانية شهيرة عرضت 32 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية، بينها رأس تمثال توت عنخ أمون للبيع بالعاصمة البريطانية لندن.

وعقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري اجتماعا طارئا للجنة القومية ‏للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016 وبحضور الدكتور ‏نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والسفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية ‏للعلاقات الثقافية وممثلي وزارة العدل والنيابة العامة وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية في مصر، وذلك لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه ملف وقف بيع واستعادة 32 قطعة ‏أثرية تنتمى للحضارة المصرية من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ أمون.

وقالت الوزارة إن ‏إدارة الآثار المستردة رصدت تلك القطع الأثرية على كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن ‏لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 من يوليو المقبل.‏

وذكرت أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المصري تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات ‏البريطانية لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية ‏والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مضيفة أنه بناء على ذلك قامت النيابة العامة المصرية بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية لوقف ‏بيع هذه القطع والتحفظ عليها، تمهيداً لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.‏

وقامت وزارتا الآثار والخارجية المصريتان وفور الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، بمخاطبة صالة ‏مزادات كريستيز، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع ‏والتحفظ عليها، كما طلبتا الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر ‏في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.

وقامت السفارة المصرية في لندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، كما طالبت الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومي 3 و4 يوليو، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها.