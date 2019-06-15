استعداداً لأمم إفريقيا.. صور السيسي مع لاعبي منتخب مصر

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، معسكر المنتخب المصري لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تنطلق في مصر الجمعة القادم.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، إن الرئيس التقى أعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر، حيث أعرب عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة.

وقال إن الرئيس أكد ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مطالباً جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

وتستضيف مصر البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا إفريقيا، حيث ستلعب مباريات البطولة في القاهرة والإسماعيلية والسويس والإسكندرية.

وسبق أن فازت مصر بالبطولة 7 مرات، وذلك في أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، وحصلت على مركز الوصيف عام 1962 والنسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في الغابون 2017.