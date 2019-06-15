جديد الطالبة المصرية المسحولة ببريطانيا.. حكم مخفف

قضت محكمة بريطانية بالسجن 8 أشهر لمتهمة من أصل 6 فتيات تورطن في مقتل الفتاة المصرية مريم مصطفى بعد سحلها في حافلة بأحد شوارع نوتنغهام



وفي هذا السياق، أوضح حاتم مصطفى والد الفتاة المصرية "للعربية.نت" أن المحكمة قضت بمعاقبة فتاة أخرى من المتهمات بالخدمة المجتمعية، كما قضت بتأجيل الحكم بشأن 4 أخريات إلى جلسة الأربعاء القادم.

وأضاف أنه يشعر بالاستياء من الحكم، معتبراً أنه مخفف، ولا يناسب الجرم الذي ارتكبته الفتيات المتهمات ضد ابنته، مؤكداً أن العائلة تدرس مع محاميها حيثيات الحكم للرد عليه قانونا .

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سحل وضرب من قبل 10 فتيات

وكانت الفتاة مريم مصطفى، البالغة من العمر 18 عاما قد تعرضت في مارس من العام الماضي للسحل والضرب من قبل 10 فتيات بريطانيات أمام المارة في نوتنغهام وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وقالت والدة الطالبة المصرية، في فيديو إن الفتيات قمن بسحل ابنتها إلى مسافة 20 متراً، في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة ودون سبب يذكر، مضيفة أن ابنتها تمكنت من الهرب من الفتيات بمساعدة شاب، واختفت في إحدى الحافلات.

كما ذكرت أن الفتيات قمن بمطاردة ابنتها والاعتداء عليها بالضرب مرة أخرى داخل الحافلة حتى فقدت وعيها، مؤكدة أن السائق اتصل بسيارة الإسعاف التي جاءت وحملت ابنتها إلى المستشفى، حيث رقدت حتى فارقت الحياة.