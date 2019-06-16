مصر تدين استهداف الحوثي لأبها: خرق صارخ للقوانين الدولية

أدانت مصر، الأحد، بشدة، قيام ميليشيات الحوثي في اليمن مساء السبت باستهداف أبها بصاروخ باليستي تم اعتراضه من جانب قوات الدفاع الجوي السعودية.

وجددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية التأكيد على دعمها الكامل لحكومة وشعب السعودية في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة والمحاولات للنيل من أمنها واستقرارها، مشددةً على أن تلك الاستهدافات للمدنيين والمنشآت المدنية تمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية تستوجب التصدي لها بكافة الوسائل واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزائها.

وأكد البيان وقوف مصر مع كل ما تتخذه السعودية من إجراءات لردع تلك الهجمات الإرهابية وضمان حماية المدنيين.