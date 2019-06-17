تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد مرسي.. سقط متوفى أمام القاضي

كشف شهود عيان تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الذي توفي، الاثنين، عقب إصابته بنوبة إغماء في المحكمة فارق على إثرها الحياة.

وقال شهود العيان الذين شاركوا وحضروا جلسة محاكمة مرسي لوسائل إعلام مصرية، إن مرسي كان يحاكم اليوم الاثنين في قضية التخابر، وطلب من القاضي الكلمة والخروج من القفص، مشيرين إلى أن القاضي سمح له بالحديث، وبعدها تحدث مرسي عن شخصه وتفاصيل خاصة بكونه كان رئيسا للبلاد، وبدت عليه العصبية الشديدة والانفعال.

وأضافوا أن القاضي وجميع الحاضرين في المحكمة فوجئوا بسقوط مرسي مغشيا عليه، وعلى الفور تم استدعاء الطاقم الطبي للمحكمة، حيث قام الأطباء بفحصه واكتشفوا وفاته، ليخبروا القاضي بوفاته.

وقال شهود العيان إن المحكمة أمرت بنقل الجثمان للمستشفى، فيما سيصدر النائب العام المصري بيانا بتفاصيل وملابسات الواقعة.

فوي سياق متصل، أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية حالة الطوارئ القصوى، تحسبًا لأية أعمال عنف أو شغب بعد إعلان وفاة مرسي، حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت الحيوية والهامة ونشر آلاف الدوريات الثابتة، وتكثيف التواجد الأمني.

وكان التلفزيون المصري قد أعلن وفاة الرئيس السابق والمعزول محمد مرسي خلال محاكمته في قضية التخابر مع حماس اليوم الاثنين، عقب إصابته بنوبة إغماء إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته.